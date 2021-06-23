12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1-11 Temmuz'da yapılacak
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12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1-11 Temmuz'da yapılacak

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1-11 Temmuz'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 1-11 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 1-11 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalin açılışı, 1 Temmuz Perşembe akşamı "Gala Konser" ile yapılacak.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 15 solist, aynı anda sahnede olacak.

Orkestra şefliğini Can Okan'ın üstleneceği açılış konserinde, Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint- Saens, Messenet, Bizet, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler seslendirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek konserlerin biletlerine "www.biletinial.com" internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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