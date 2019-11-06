12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı - ATO Başkanı Baran

06.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:33

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında milli kaynaklarımıza öncelik veren Milli Enerji ve Maden Politikası yaklaşımını destekliyoruz." dedi.

Baran, Congresium Ankara'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 12'nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir enerji" stratejisi doğrultusunda yeni kaynak oluşturmak için çalıştığını söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji üretiminde petrol ve doğal gazın payının azaltılarak rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi yerli kaynakların yer almasını desteklediklerini belirten Baran, Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 5'in üzerinde arttığına dikkati çekti. Baran, "2002'de 132 milyar kilovatsaat elektrik tüketilirken 2018'de bu rakam 303 milyar kilovatsaat oldu. Talebi karşılamak için 110 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Yenilenebilir enerji santrali ihaleleri yerli ekipman üretilmesi şartıyla düzenleniyor." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneş açısından Türkiye'nin önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz jeotermal enerji açısından oldukça şanslı bir ülke. Nükleer enerji konusunda çok önemli adımlar atıldı. Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral kurma çalışmaları devam ediyor. Yerlileştirme kadar önemli bir diğer konu da enerji tasarrufu ve verimliliği. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033'e kadar toplam 30 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Enerjideki gelişmeler, kaynaklarını ithal eden ve yıllık 45 milyar dolar enerjiye harcayan bir ülke olarak bizi yakından ilgilendiriyor."

Baran, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 400 megavat seviyesine ulaştığını, bunun yenilenebilir enerji kaynakları toplamının henüz yarısı seviyesine karşılık geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA