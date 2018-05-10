12. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerden önce sosyal medya üzerinden seçimleri etkilemek ve seçmen davranışını manipüle etmek amaçlı içeriklerin yayıldığını gözlemlediklerini belirterek, tüm internet aktörlerini kendi platformları üzerinden seçimleri ve seçmen davranışlarını manipüle etme amaçlı yürütülen girişimlere karşı gerekli önlemleri zamanında almaya davet etti.

Sayan, BTK'de düzenlenen "12'nci Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı"nda, sosyal hayatın parçası haline gelen teknolojinin insanları nasıl etkilediğinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Mobil internet kullanımının artmasıyla bilgiye daha hızlı ulaşılabildiğine işaret eden Ömer Fatih Sayan, bu hızın gerisinde kalmamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sayan, 5G ile ilgili tüm konuların 5GTR Forum'u bünyesinde detaylı biçimde tartışıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla, en erken geçen ülkelerden birisi olması hedefiyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İnternet ortamının, özellikle sosyal medya platformlarının bilgi ve haberlerin hızla geniş kitlelere yayılmasını sağlamasının yanında dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerine de çok geniş bir ortam sunduğuna işaret eden Ömer Fatih Sayan, internetten yapılan dezenformasyon faaliyetlerinin ülkelerdeki seçimleri bile etkilediğini anlattı.

Sayan, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de özellikle sosyal medya üzerinden seçimleri etkilemek ve seçmen davranışını manipüle etmek amaçlı içeriklerin yayıldığını gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başta sosyal medya şirketleri olmak üzere tüm internet aktörlerini, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmaları konusunda azami gayret göstermeye, vatandaşların yalan haber ve dezenformasyon içeriklerini daha kolay bir şekilde bildirebilecekleri mekanizmalar geliştirmeye, kendi platformları üzerinden seçimleri ve seçmen davranışlarını manipüle etme amaçlı yürütülen girişimlere karşı gerekli önlemleri zamanında almaya ve Türkiye'de icra ettikleri faaliyetler konusunda şeffaf olmaya davet ediyoruz."