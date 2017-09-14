12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Çubukabad Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Çubuk'un bu toprakları vatan yapmak için en çok şehit veren ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bu özelliğiyle bütün millet olarak gurur duyuyoruz." dedi.



"Kim ne derse desin uzun adamın arkasında olacağız" diyen Topçu, "Çubuk, Ankara, Türkiye olarak kim ne derse desin, bir olacağız, diri olacağız hep birlikte kardeş olacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye üzerine yapılan hesapların Çanakkale ve Sakarya'da olduğu gibi yine boşa çıkartılacağını dile getiren Topçu, kıyamete kadar ay yıldızlı al bayrağı dalgalandıracaklarını, ezanları susturmayacaklarını vurguladı.



AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Çubukabad Parkı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet ise Çubuk denilince ilk olarak turşunun akla geldiğini söyledi.



Belediye Başkanı Tuncay Acehan da festival alanında 300'den fazla stantta turşu başta olmak üzere yöresel ürünlerin sergilendiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ikram çadırını ziyaret ederek, yöresel ürünleri tattı.



Festival



Ankara Bulvarı üzerindeki Yıldırım Beyazıt Kavşağı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle açılışı yapılan festival, 17 Eylül'e gece yarısına kadar devam edecek.



Festival süresince çok sayıda sanatçı konser verecek, Türk Dünyası Halk Oyunları gösterileri ile "Gönül Coğrafyamız Çubuk" ve "Olgunlaşma Enstitüsü" defileleri gerçekleştirilecek.



Festivalde, havai fişek, lazer ve cirit gösterilerinin yanı sıra doğa yürüyüşleri yapılacak. Festival süresince ilçe merkezinden festival alanına ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.