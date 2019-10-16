16.10.2019 11:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, teknolojinin pek çok alanında sarsıcı gelişmeler yaşandığını belirterek, "Özellikle bunun farkında olan devletler ve hükümetler, son derece akıllıca adım olarak bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor." dedi.

Sayan, Bilgi Güvenliği Derneğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın açılışındaki konuşmasında, Bilgi Güvenliği Derneğinin kendi alanında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yapay zekadan derin öğrenmeye, web teknolojilerinden sanal gerçekliğe, makine öğrenmesinden nesnelerin internetine, bilgi güvenliğinden siber güvenliğe kadar pek çok alanda sarsıcı gelişmeler yaşandığını dile getiren Sayan, "Özellikle bunun farkında olan devletler ve hükümetler, son derece akıllıca adım olarak bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor.

Bu gerçeğin farkında olan bir ülke olarak biz de emin ve sağlam adımlarla yatırımlarımızı, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.

Sayan, son dönemdeki gelişmelerin "yerli ve milli" teknolojilerin ne anlama geldiğini göstermesi açısından önemine dikkati çekerek, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerinin, çalışmalarını siber güvenliğin koordinasyonunda yerliliği ve milliliği öne alarak sürdürdüklerini belirtti.

Sayan etkinliğe katılanları, hayatın her alanında yerli ve milli teknoloji alanında çalışmaya davet etti.

"Ulusal ve uluslararası iş birliklerine önem vermeliyiz"

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay da siber güvenliğin çok önemli hale geldiğini ve herkesin bunun bir unsuru olduğunu ifade etti.

HAVELSAN Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Atalay, "Siber güvenlik, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' sözüyle tam olarak uyuşuyor. Bu yüzden, bu alandaki ulusal ve uluslararası iş birliklerine önem vermemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin, siber güvenlikte kullandığı teknolojilerin yaklaşık yüzde 90'dan fazlasının dış kaynaklı olduğunun altını çizen Atalay, "Yerli ve milli çözümleri artırmadan tam olarak güvenlikten bahsedemeyiz." diye konuştu.

Siber Güvenlik Stratejisi'nin ilk olarak 2013'te hazırlandığını kaydeden Atalay, yürürlükteki 2016-2019 dönemini kapsayan eylem planının güncellemesi gerektiğini söyledi.

Atalay, daha önce olduğu gibi dernek olarak yeni eylem planına katkı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Küresel olarak 2,5 milyona yakın siber güvenlik uzmanı açığından söz edildiğini anlatan Atalay, "Ülkemizde 20-25 bin siber güvenlik uzmanı açığının olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda gençlerin bu alana yönelmesine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA