Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEP) Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, "Eğitim durumumuz çok kötü. Çünkü Yunanistan devleti, azınlık olarak bizlere yabancı uyruklu öğrenci muamelesi ve kontenjanı uygulamaktadır." dedi.

Ahmet, Samsun'da Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Lozan Anlaşması ile Türklerin, Yunanistan'da azınlık olarak bırakıldığını söyledi.

Yunanistan'ın, azınlık olan Türkleri, devlet dairelerinde çalıştırmadığını belirten Ahmet, "Türk, Yunanistan'da Lozan Anlaşması'ndan doğan haklarını yıllardır elde edememektedir. 2001 yılı Avrupa Birliği raporlarına göre Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesi, en geri kalmış bölgesidir. Batı Trakya'da Türkler, Türkçe konuşmakta ve Müslüman'dır. Azınlık olarak 1970'li yıllarda 150 bin kişi bırakılmış ve nüfus her yıl azalmaktadır. Yunanistan hükümeti, 19. madde diye bir kanun çıkardı ve 60 bin 4 kişiyi vatandaşlıktan attı. Hatta Yunan ordusunda askerlik yapan bir askeri de vatandaşlıktan attılar." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türkleri'nin verdiği mücadele sonrasında bu kanunu kaldırdıklarını anlatan Ahmet, şöyle devam etti:

"60 bin 4 Türk'ün hala vatandaşlığa alınmasını bekliyoruz. Vakıflar, Türklerin himayesinden alınmakta, din görevlisi olarak da Yunanistan yanlıları atanmaktadır. Eğitim durumumuz çok kötü. Çünkü Yunanistan devleti, azınlık olarak bizlere yabancı uyruklu öğrenci muamelesi ve kontenjanı uygulamaktadır. Yüzde 5'lik kontenjan vermekte, çocuklarımız Batı Trakya bölgesinden uzak üniversitelere gönderilmektedir."

Ahmet, Türklerin Batı Trakya'da resmi azınlık olduğunu vurgulayarak, "Yunanistan'da azınlık olmamıza, yıllardır süren baskılara, kötü muamelelere maruz kalmamıza rağmen ne dilimizi ne de Türklüğümüzü kaybettik. Hiçbir zaman Yunanistan'a karşı silahla veya onlara karşı gelecek hiçbir girişimde bulunmadık, hiçbir terör örgütü ile iş birliği yapmadık. Türklüğümüzü koruyarak elimize, dilimize sahip çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin çatıştırılmaya çalışıldığını, birilerinin Osmanlıcılık, birilerinin de Türkiye Cumhuriyetçiliği yaptığını söyledi.

Bunun çok tehlikeli olduğuna dikkati çeken Sancaklı, şunları kaydetti:

"Çok net, Osmanlı bizim dedemiz, Türkiye Cumhuriyeti de babamız. Bunun dışındaki bütün söylemler, propagandalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getirmek için yapılan hareketler. Son zamanlarda bir şey daha başladı. Atatürk'ü sevmeyenler, bir de aşırı derecede Atatürkçülük yaptığını söyleyenler. Türkiye Cumhuriyeti'ni Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla beraber kurmuştur. Şu anda Türkiye'de Atatürk düşmanları var, özellikle provokasyon yaptırılıyor. Bir de Atatürk'ün ismini kullanarak başka türlü provokasyon yapanlar var. Burada çok dikkatli olmamız lazım."