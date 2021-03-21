12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni çevrim içi gerçekleştirildi
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12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni çevrim içi gerçekleştirildi

21.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:21
12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni çevrim içi gerçekleştirildi

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) tarafından organize edilen 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni bu yıl çevrim içi düzenlendi.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) tarafından organize edilen 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni bu yıl çevrim içi düzenlendi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada ödüller, dün OMKO'nun resmi "YouTube" kanalı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla sahiplerini buldu.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ata da katıldı.

Töreni destekleyenler arasında Yaratıcı Çocuklar Derneği de yer aldı. Yarışmaya akademisyenler, profesyoneller ile ön lisans-lisans öğrencilerinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de iştirak etti. Böylece, geleceğin tasarımcılarının yaratıcı çözümlere teşvik edilmesi amaçlandı.

Yarışmaya bu yıl 608 tasarımla başvuru yapıldı.

Törende ev, ofis, mutfak ve banyo mobilyaları ile akıllı mobilyalar alanları yanında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yaratıcı çözümlere teşvik amacıyla 29 ayrı ödül verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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