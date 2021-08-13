12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU

12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU
Habermetre - Haberler | Toplum

Eklenme tarihi 13 Ağustos 2021ABONE OL 12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta; Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 bin genci Esenler'de ağırladı.

Eklenme tarihi 13 Ağustos 2021

ABONE OL 12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta; Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 bin genci Esenler'de ağırladı.

"Gençlerin Gücüne İnanıyoruz! " temasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediyesi'nin Genç Yetenek projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada gençler birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikler çerçevesinde Uluslarası karma takımları ile Genç Yetenek takımları futbol, voleybol ve basketbol maçları da yaptı. Maçlar dostluk içinde geçti.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve gün boyu süren etkinliklerle; görsel şovlar, e-spor müsabakaları, yetenek parkuru, okçuluk müsabakaları, çizgi atölyesiyle gençler hem eğlendi hem de yeteneklerini gösterdi. Bilgi yarışmaları, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla renklenen özel günde, gençlere sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinliklere katılan herkese 2 GB ücretsiz internet hediye edildi. Futbol topu, tişört, spor çantası gibi hediyelerin yanı sıra sandviç ve dondurma ikramı da yapıldı.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne ikinci kez gelen ve çok beğendiğini dile getiren Nijeryalı Muiz Agbaje, "Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Esenler'de kalıyorum ve bu parka ikinci defa geliyorum. Bugün çok güzel ve eğlenceliydi. Bilgisayarda futbol oyunu oynadık, yapılan aksiyon şovlarını izledik. Çok iyi ve heyecan verici bir ortam oldu" diye konuştu.

Genç Yetenek takımıyla yapacakları dostluk maçı için heyecanlı olduğunu söyleyen Mısırlı Ammar Mohamed, "Bugün çok eğlendik. Aslında ben Genç Yetenek takımıyla yapacağımız dostluk maçı için geldim. Bu kadar fazla etkinlik olacağını bilmiyordum. Bilgisayar oyunu oynadık, etkinliklere katıldık, keyifli vakit geçirdik" dedi.

Gazilerden Şehitlere Dualar Kıbrıs gazileri ile 15 Temmuz gazileri, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Dede Torun Yaşam Merkezi'nde düzenlenen mevlid-i şerif...

Mavi Kapak'a Giresun'dan Destek Esenler Belediyesi'nin "Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel" sloganıyla yürüttüğü mavi kapak toplama kampanyasına bir destek de Giresunlu...

Nuri Pakdil'e Vefa Ziyareti

'Vefa Buluşmaları' kapsamında Esenlerli öğrenciler, Yazar Nuri Pakdil'i evinde ziyaret ederek, usta kalemin yazarlık hayatından ve tecrübelerinden faydalandılar... .

Gençlik Camide Esenler'deki camilerdegençlik kolları kurulması yolunda ilk adım atıldı. Esenlerli gençler, birlikte sabah namazı kılıp sohbet ettiler. Diyanet İşleri...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Cem Yılmaz Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:35:54. #1.15#

title