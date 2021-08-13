12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU

Eklenme tarihi 13 Ağustos 2021ABONE OL 12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta; Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 bin genci Esenler'de ağırladı.

Eklenme tarihi 13 Ağustos 2021

ABONE OL 12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta; Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 bin genci Esenler'de ağırladı.

"Gençlerin Gücüne İnanıyoruz! " temasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediyesi'nin Genç Yetenek projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada gençler birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikler çerçevesinde Uluslarası karma takımları ile Genç Yetenek takımları futbol, voleybol ve basketbol maçları da yaptı. Maçlar dostluk içinde geçti.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve gün boyu süren etkinliklerle; görsel şovlar, e-spor müsabakaları, yetenek parkuru, okçuluk müsabakaları, çizgi atölyesiyle gençler hem eğlendi hem de yeteneklerini gösterdi. Bilgi yarışmaları, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla renklenen özel günde, gençlere sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinliklere katılan herkese 2 GB ücretsiz internet hediye edildi. Futbol topu, tişört, spor çantası gibi hediyelerin yanı sıra sandviç ve dondurma ikramı da yapıldı.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne ikinci kez gelen ve çok beğendiğini dile getiren Nijeryalı Muiz Agbaje, "Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Esenler'de kalıyorum ve bu parka ikinci defa geliyorum. Bugün çok güzel ve eğlenceliydi. Bilgisayarda futbol oyunu oynadık, yapılan aksiyon şovlarını izledik. Çok iyi ve heyecan verici bir ortam oldu" diye konuştu.

Genç Yetenek takımıyla yapacakları dostluk maçı için heyecanlı olduğunu söyleyen Mısırlı Ammar Mohamed, "Bugün çok eğlendik. Aslında ben Genç Yetenek takımıyla yapacağımız dostluk maçı için geldim. Bu kadar fazla etkinlik olacağını bilmiyordum. Bilgisayar oyunu oynadık, etkinliklere katıldık, keyifli vakit geçirdik" dedi.

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Kaynak: Habermetre