12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'
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BBC

12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'

12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'
BBC - Haberler | Dünya

12 ülkeden bilim insanları, saygın tıp dergisi Lancet'te yayımladıkları bir mektupla, İngiltere'de hükümetin 19 Temmuz'da tüm Covid kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik planını eleştirdi.

12 ülkeden bilim insanları, saygın tıp dergisi Lancet'te yayımladıkları bir mektupla, İngiltere'de hükümetin 19 Temmuz'da tüm Covid kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik planını eleştirdi.

Mektuba imza atan 100'ü aşkın bilim insanı ve uzman, Başbakan Boris Johnson ve hükümetinin normalleşme planının "etik dışı ve tehlikeli bir deney" olduğunu belirterek, daha fazla kişi aşılanana kadar planın ertelenmesini istedi.

19 Temmuz'da kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının milyonlarca kişinin Covid'e yakalanması anlamına geleceğini belirten bilim insanları, kronik sağlık sorunları ve uzun Covid'den muzdarip yeni bir kuşağın ortaya çıkması riskini dile getirdi.

Bilim insanları, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın, eğitime engel olacağını, "aşıya dayanıklı yeni varyantların ortaya çıkmasına" zemin hazırlayacağını ve sağlık sistemi ile sağlık çalışanları üzerinde ciddi bir basınç yaratacağını savunuyor.

Covid-19'un doğrudan ve dolaylı sonuçlarından daha çok etkilendiği belirlenen yoksul kesimlerin vaka artışı sonucu daha büyük eşitsizliklerle karşılaşacağı da mektupta dile getiriliyor.

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları son haftalarda ciddi şekilde artıyor. Hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, 19 Temmuz'da kısıtlamalar kalkmasa bile yaz aylarında vakaların katlanarak artması endişesini dile getirmişti.

7 Aralık Çarşamba günü İngiltere'de Ocak ayından bu yana ilk kez 30 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi.

Johnson planında ısrarcı

Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılacağını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de Salı günü atılacak yeni adımlara dair ayrıntıları paylaştı.

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Javid, İngiltere'de iki doz aşı olanların 16 Ağustos itibariyle karantinaya girmeyeceklerini söyledi.

Muhalefet normalleşme adımını desteklemiyor

Çarşamba günü parlamentoda konuşan muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise tüm önlemlerin tek seferde kaldırılmasının "pervasızlık olduğunu" savundu ve yeni ortaya çıkan varyantlarla birlikte vaka sayısının daha da artmasına yol açacağını söyledi.

Öte yandan İşçi Partisi lideri hükümete, vaka sayısının günde 100 bine ulaşması durumunda, kaç kişinin karantinaya alınacağını, kaç kişinin hastaneye yatacağını ve kaç kişinin ölebileceği yönündeki tahminlerini sordu.

Başbakan Johnson bu soruyu yanıtsız bırakırken, hükümetin kısıtlamaları hafifletmesini "dengeli bir plan" olarak değerlendirdi.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, "Dünyada başka hiçbir ülke bu şekilde, daha tehlikeli bir varyant nedeniyle vakalar hızla artarken önlemleri kaldırmayı denemedi. Önlemleri kaldırmak her zaman vakaları artırır. Bunu daha geç bir dönemde yapmak da bu artışı daha riskli bir döneme erteler. Hükümet aşılama programına hızla devam edip bu riskleri aşağı çekmeyi umuyor" yorumunu yapıyor.

12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'
BBC
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