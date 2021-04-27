SPOR 12 ülkeden 55 sporcu birincilik için Koramaz Vadisinde pedal çevirdi

SPOR 12 ülkeden 55 sporcu birincilik için Koramaz Vadisinde pedal çevirdiYasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de VELO Erciyes MTV Cup (Dağ Bisikleti Kupası) Koramaz Vadisinde yapıldı.

SPOR 12 ülkeden 55 sporcu birincilik için Koramaz Vadisinde pedal çevirdi

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de VELO Erciyes MTV Cup (Dağ Bisikleti Kupası) Koramaz Vadisinde yapıldı. 4 kategoride yapılan yarışmaya 12 ülkeden 55 sporcu katıldı.

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları,Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Velo Erciyes ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Koramaz Vadisi'nde devam ediyor. 4 kategoride 12 ülkeden 55 sporcunun yarıştığı kupa mücadelesinde sporcular toplam 27 kilometrelik etapta pedal çevirdi. Yarışma Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai yaptığı açıklamada " Erciyes'te 4 yıl önce başlattığımız yüksek irtifa kampları projesinin en önemli ayak bisiklet yarışlarımız. Bu yıl 2'nci Dağ bisikleti yarışmamamız UNESCO'nun Geçici miras listesinde yer alan Koramaz Vadisinin içerisindeki Vekse mahallesinde yaptık. Bulunduğumuz yer tarih ve mitoloji bakımından çok önemli bir yer. 12 ülkeden sporcumuz var. Tüm dünyada pandemi nedeniyle etkinlikler ertelenirken Kayseri'de bu programı Bakanlığın ve federasyonun destekleri ile yapıyoruz. Bizde aldığımız tedbirlerle organizasyonumuzu sürdürüyoruz. Ekonomiyi durdurmadan, kurallara dikkat ederek ülkemize katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Yarışma sonunda Erkekler Ukraynalı Dmytro Titarenko, Kadınlarda Ukraynalı Iryna Popova, Junior Erkeklerde Rusyalı Nikita Filippov, Junior Kadınlarda Natalia Safronıuk birinci oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı