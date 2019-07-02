12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu katılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi uluslararası dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi uluslararası dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Bine yakın sporcunun katılımıyla Uludağ'da gerçekleştirilecek "Uludağ Ultra Maraton" Bursa'nın dünyada tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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