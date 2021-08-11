12 ülkeden 2 bin genç, eğlenceli etkinliklerle Esenler'de buluşacak

Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta; Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 bin genci Esenler'de ağırlayacak.

Gençlerin gününde, gençler için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler, "Gençlerin Gücüne İnanıyoruz!" temasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediyesi'nin Genç Yetenek projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Gün boyu sürecek etkinliklerde; uluslararası dostluk müsabakaları, görsel şovlar, e-spor müsabakaları, yetenek parkuru, çizgi atölyesi, alandan canlı radyo programları ve elektrikli otomobil lansmanı yapılacak. Spor müsabakaları, bilgi yarışmaları, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla renklenecek bu özel günde, gençlere sürpriz hediyeler dağıtılacak ve etkinliklere katılan herkese 2 GB ücretsiz internet hediye edilecek.

Kaynak: Bültenler