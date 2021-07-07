12 traktöre 24 adet reflektör takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 traktöre 24 adet reflektör takıldı

12 traktöre 24 adet reflektör takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli traktör kullanımı kapsamında "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" sloganı ile 12 traktöre 24 adet reflektör takıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli traktör kullanımı kapsamında "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" sloganı ile 12 traktöre 24 adet reflektör takıldı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından Bilecik merkeze bağlı Koyunköy'de traktör sürücülerine trafik kuralları, reflektör ve uyarı lambası takmanın ve çalışır durumda bulundurmanın önemi aktarıldı. Güvenli traktör kullanımı kapsamında 'Reflektör ve Uyarı Lambası Tak Görünür Ol' sloganı ile traktör sürücülerinin, hem kendileri hem karayolundaki diğer araçlar için hayati önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Eğirdir ve çevre köylerde reflektör takma faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda Koyunköy'de 12 traktöre 24 adet reflektör takıldı. - BİLECİK

12 traktöre 24 adet reflektör takıldı
12 traktöre 24 adet reflektör takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12 traktöre 24 adet reflektör takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:46:18. #1.16#

title