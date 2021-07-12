12 Temmuz Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
12 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 10 Temmuz 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 12 Temmuz Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 06:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 11.07.2021 22:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.