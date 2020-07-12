12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi Demir Grup Sivasspor21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz AlanyasporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 16.00 Kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11.00 Turuncu lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

TFF 1'İNCİ LİG17.30 İstanbulspor - Osmanlıspor17.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük17.30 Altınordu - Giresunspor17.30 Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor17.30 Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor17.30 Boluspor - Akhisarspor17.30 Adanaspor - Hatayspor

AVRUPA'DAN FUTBOL14.00 Wolverhampton - Everton (Cenk Tosun*)18.00 Deportivo - Extremadura UD (Emre Çolak)19.00 Kopenhag - Brondby (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)21: 00 AFC Bournemouth - Leicester City (Çağlar Söyüncü)22.45 Napoli - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Keşan ve Tekirdağ'a ziyarette bulunacak.EDİRNE PROGRAMI12.30 Yenilenecek Atatürk Stadyumu'nda incelemeler13.15 Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemeler14.00 Keşan'daki spor kulübü temsilcileri ile buluşma TEKİRDAĞ PROGRAMI18.00 Tekirdağ 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanında incelemeler18.30 Tekirdağ 750 Kişilik Günebakan Yurdu'nda incelemeler

19.00 Gençlerle çay sohbeti

Kaynak: DHA