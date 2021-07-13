12 Temmuz 2021 Haberleri
12 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
- Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi
- Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen
- Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu
- Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek
- Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü
- Pompalı tüfekle polis aracına ateş açan ve elindeki kılıçla tehdit eden şahıs operasyonla yakalandı
- Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü
- Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi
- Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı
- Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
- Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor
- Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti
- Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı
- Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz
- 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
- Yunanistan küstahlıkta sınır tanımıyor! Galatasaray'a su bile vermediler
- İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
- Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı
- Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi
- Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
- Son Dakika: Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Provokasyon olarak görüyorum
- Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
- Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
- Son Dakika: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
- Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
- Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
- FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı
- Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var
- Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti
- Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü
- Son Dakika: Kilise duvarında dans eden 3 şahıs hakkında karar verildi
- Fatih Terim'den Belhanda'ya telefon: Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın
- İttifakları etkileyecek gelişme! Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
- Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
- Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var
- Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
- 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu