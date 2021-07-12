12 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:15 Ayla
03:30 Hayat Bayram Olsa
05:15 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:30 Aşk Oluversin Gari
Kaynak: InterSinema.com