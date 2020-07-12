12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Stadyum 01:00 Teknik Analiz 02:00 Watford - Newcastle United 03:00 Süper Lig Özetler 03:30 İngiltere Premier Lig Özetler 03:40 Stadyum 04:00 La Liga Özetler 04:35 Bundesliga Lewandowski Goller 04:50 Efsanelerin İzinde 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 İleri Üçlü 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Leicester City - Chelsea 07:00 Watford - Newcastle United 08:40 Süper Lig Özetler 08:40 Süper Lig Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:30 Orhan Ayhan'la 09:30 Stadyum 10:00 Stadyum 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Avrupa'nın Anları 12:00 Ustalara Saygı 12:50 Efsanelerin İzinde 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 14:25 Watford - Newcastle United 15:40 La Liga Özetler 15:55 Efsanelerin İzinde 16:00 Spor Bülteni 16:30 Spor Hafta Sonu 16:30 Avrupa Stüdyosu 18:00 Spor Bülteni 18:30 Spor Hafta Sonu 18:30 Dakika Skor 20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 20:45 Dakika Skor 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com