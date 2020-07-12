12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
12 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Stadyum
01:00 Teknik Analiz
02:00 Watford - Newcastle United
03:00 Süper Lig Özetler
03:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:40 Stadyum
04:00 La Liga Özetler
04:35 Bundesliga Lewandowski Goller
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Leicester City - Chelsea
07:00 Watford - Newcastle United
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:00 Stadyum
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:00 Ustalara Saygı
12:50 Efsanelerin İzinde
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:25 Watford - Newcastle United
15:40 La Liga Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
16:30 Avrupa Stüdyosu
18:00 Spor Bülteni
18:30 Spor Hafta Sonu
18:30 Dakika Skor
20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
20:45 Dakika Skor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com