12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
12.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Stadyum

01:00 Teknik Analiz

02:00 Watford - Newcastle United

03:00 Süper Lig Özetler

03:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:40 Stadyum

04:00 La Liga Özetler

04:35 Bundesliga Lewandowski Goller

04:50 Efsanelerin İzinde

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Leicester City - Chelsea

07:00 Watford - Newcastle United

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:00 Stadyum

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa'nın Anları

12:00 Ustalara Saygı

12:50 Efsanelerin İzinde

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

14:25 Watford - Newcastle United

15:40 La Liga Özetler

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Bülteni

16:30 Spor Hafta Sonu

16:30 Avrupa Stüdyosu

18:00 Spor Bülteni

18:30 Spor Hafta Sonu

18:30 Dakika Skor

20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

20:45 Dakika Skor

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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