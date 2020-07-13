12 Temmuz 2020 Haberleri
12 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
13.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:15
- Tahir Karapınar'ın Avrupa üzüntüsü: Bu maçı kazanabilseydik büyük bir adım atmış olacaktık
- Leicester City, deplasmanda Bournemouth'a 4-1 mağlup oldu
- Mecnun Otyakmaz'dan transfer sorularına dikkat çeken yanıt: Futbolcuları isteyen kulüplere sorun
- Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
- Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
- ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı
- Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı
- İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
- Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
- Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
- Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
- Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
- İtfaiye ekiplerinin bayrak sevgisi, görenleri gururlandırdı
- Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
- Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
- Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
- Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
- Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
- 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor
- Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
- Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
- Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
- Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
- Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
- Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
- Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
- Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
- Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
- Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
- Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
- Aston Villa, Crystal Palace'ı Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti
- Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
- 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
- Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
- Ankaragücü maçına ilk 11 başlayan Emin Bayram, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı da oldu