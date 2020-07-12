12 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:30 Her Yerde Sen 02:00 Her Yerde Sen 04:00 Kadın 04:30 Zuhal Topal’la Sofrada 06:00 Aşk Yeniden 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Şevkat Yerimdar 11:15 Bay Yanlış 13:30 Bay Yanlış 13:45 Sen Çal Kapımı 16:30 Sen Çal Kapımı 16:45 Şevkat Yerimdar 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Sen Çal Kapımı 22:45 Bay Yanlış 23:00 Bay Yanlış Kaynak: InterSinema.com