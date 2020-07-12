12 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 00:00 Taraftar 00:30 Football's Greatest 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:45 Sokaktan Gelen 04:00 beIN Manşet 04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:30 Maç Saati 09:30 Maç Saati 09:45 Süper Lig Kısa Özet 10:00 Football's Greatest 10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:30 Maç Saati 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 11:30 Belgesel: Conmebol Club 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 12:15 Süper Lig Kısa Özet 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 14:15 Süper Lig Maç Sonu 15:15 Hazır Cevap 15:30 Football's Greatest 15:30 Maç Saati 16:00 Taraftar 16:00 Futbolun Şehirleri 17:00 Kolaysa Anlat 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray 18:45 My Story 19:00 Futbolun Şehirleri 19:15 Devre Arası 19:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:00 Süper Lig Maç Önü 21:00 Göztepe - Gençlerbirliği 21:00 beIN Manşet 21:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor 21:45 Devre Arası 22:00 Göztepe - Gençlerbirliği 22:00 Maç Saati 22:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com