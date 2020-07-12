12 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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12 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
12.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:00 Taraftar

00:30 Football's Greatest

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:45 Sokaktan Gelen

04:00 beIN Manşet

04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:30 Maç Saati

09:30 Maç Saati

09:45 Süper Lig Kısa Özet

10:00 Football's Greatest

10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Maç Saati

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

11:30 Belgesel: Conmebol Club

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:15 Süper Lig Kısa Özet

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:15 Süper Lig Maç Sonu

15:15 Hazır Cevap

15:30 Football's Greatest

15:30 Maç Saati

16:00 Taraftar

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Kolaysa Anlat

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray

18:45 My Story

19:00 Futbolun Şehirleri

19:15 Devre Arası

19:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 Süper Lig Maç Önü

21:00 Göztepe - Gençlerbirliği

21:00 beIN Manşet

21:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor

21:45 Devre Arası

22:00 Göztepe - Gençlerbirliği

22:00 Maç Saati

22:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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