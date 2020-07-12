12 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
12 Temmuz 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 2012: Buzul Çağı
01:30 Gençliğim Eyvah
02:15 2012: Buzul Çağı
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Windstorm 3
08:00 Afacan Arabalar
09:50 Köpek Didi'nin Çiftliği
09:55 Sihirli Kızlar
11:10 Dizi TV
11:50 Zorlu Operasyon
12:00 Gençliğim Eyvah
14:05 Gençliğim Eyvah
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
16:55 Oflu Hoca Trakya'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:10 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
Kaynak: InterSinema.com