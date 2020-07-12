12 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 2012: Buzul Çağı 01:30 Gençliğim Eyvah 02:15 2012: Buzul Çağı 04:20 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Windstorm 3 08:00 Afacan Arabalar 09:50 Köpek Didi'nin Çiftliği 09:55 Sihirli Kızlar 11:10 Dizi TV 11:50 Zorlu Operasyon 12:00 Gençliğim Eyvah 14:05 Gençliğim Eyvah 15:00 Bir Zamanlar Çukurova 16:55 Oflu Hoca Trakya'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:10 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Kaynak: InterSinema.com