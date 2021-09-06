12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sonuçları
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12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sonuçları

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

?T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank destekleriyle düzenlediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması 2009'dan bu yana düzenleniyor.

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T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank destekleriyle düzenlediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması 2009'dan bu yana düzenleniyor. Bu yıl 12. si düzenlenen yarışmada; tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını hedefleniyor.

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyetleri oluşturuyor.

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "DenizBank Çalışanları" ve bu yıl konusu "Çiftçi Varsa Hayat Var" olan "Tema" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmaya başvurular 14. 09. 2020 tarihinde başlayıp, 18. 06. 2021 tarihinde sona erdi.

Seçici kurul 14. 07. 2021 tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri belirledi.

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasına bu yıl 6 kategoride toplam 606 katılımcı 3997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görülürken, 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için belirlendi. Ayrıca ödül alan eserlerden bir tanesi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Ödülüne layık görüldü.

Sonuçlara 06. 09. 2021 tarihinden itibaren www. tarimorman. gov. tr ve www. tariminsan. com adreslerinden ve yarışmaya ait sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması kapsamında; seçici kurul tarafından ödül alması uygun görülen eserler ile sergileme ve albüm çalışması için belirlenen eserlere ait bilgiler ektedir.

Kaynak: Habermetre

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