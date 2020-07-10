12 suçtan aranan zanlı Konya'da sahte kimlikle yakalandı
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12 suçtan aranan zanlı Konya'da sahte kimlikle yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis uygulaması sırasında yolcu otobüsünde yaptığı denetimlerde sahte kimlikle yakalanan bir kişinin, 12 ayrı suçtan arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

12 suçtan aranan zanlı Konya'da sahte kimlikle yakalandı
10.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:42

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis uygulaması sırasında yolcu otobüsünde yaptığı denetimlerde sahte kimlikle yakalanan bir kişinin, 12 ayrı suçtan arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan kimlik kontrolünde bir yolcunun sahte kimlik gösterdiği fark edildi. Yapılan araştırma sonucunda sahte kimlik gösteren şahsın gerçek adının T.Ü. olduğu belirlendi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan T.Ü.'nün dolandırıcılık, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, resmi belgede sahtecilik gibi 12 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı da bulunan T.Ü., Beyşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. T.Ü., daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanıp Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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