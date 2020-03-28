12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Yozgat'ta 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.A'nın kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 11 yıldır arandığı belirlenen L.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA