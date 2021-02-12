12 Şubat Zuhal Topal kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi kim oldu? 12 Şubat bugün Zuhal Topal kim kazandı?

Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi kim oldu? 22 Ocak bugün Zuhal Topal kim kazandı? kazandı ve son bölümünün ardından merak edilen her şeye yazımızdan ulaşabilirsiniz.