12 Şubat Zuhal Topal kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi kim oldu? 12 Şubat bugün Zuhal Topal kim kazandı?
Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi kim oldu? 22 Ocak bugün Zuhal Topal kim kazandı? kazandı ve son bölümünün ardından merak edilen her şeye yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bu haftanın final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Birincinin belirlendiği final bölümü bugün yayınlandı. Peki, 12 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?
12 ŞUBAT ZUHAL TOPAL KİM BİRİNCİ OLDU? ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde haftanın birincisi 33 puanla Ayşe ÖZbey oldu ve 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi oldu.