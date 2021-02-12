12 Şubat Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?
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12 Şubat Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

12.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:33
12 Şubat Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

FOX TV'de Yayınlanan Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın son temizlik günüydü. 12 Şubat Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? FOX TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmektedir.

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. "En iyi temizliği ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

12 ŞUBAT 2021 TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

12 Şubat Temizlik Benim İşim birincisi Güzin Hanım oldu.

12 ŞUBAT 2021 TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN TABLOSU

Güzin: 18 puan (Yarışmacılardan 11, Kadir'den 7 puan)

Aysu : 17 puan (Yarışmacılardan 10, Kadir'den 7 puan)

Vildan :17 puan (Yarışmacılardan 10, Kadir'den 7 puan)

Neslihan: 17 puan (Yarışmacılardan 11, Kadir'den 6 puan)

Ayşe:13 puan(Yarışmacılardan 8, Kadir'den 5 puan)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:34:07. #1.15#
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