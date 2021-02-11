12 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağında kimler dışarı çıkabilir?

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12 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Korona virüs bulaşıcılığını önlemek ve hareketliliğin önüne geçmek adına uygulanan kısıtlama, hafta sonları kesintisiz devam edecek. 12 Şubat Cuma günü itibari ile başlayacak 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER DIŞARI ÇIKABİLİR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.