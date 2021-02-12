12 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda yarışmacıları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

12 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda yarışmacıları!

12.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:49
12 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda yarışmacıları!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 12 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 12 Şubat Doya Doya Moda' kim elendi?

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda yağmurlu hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 12 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 12 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Ceren 3. kolyesini almaya hak kazandı. Geriden gelip kolyeyi alan Ceren başarısı ile dikkat çekti. Erkeklerde ise saatin sahibi Adnan oldu. Batıcan 2. ve Ali 3. oldu.

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması, saat 13.00'da TV8 ekranlarında.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Adnan ve Ceren haftanın en yüksek puanlarını alarak kolye ve saatin sahibi oldu. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi? Henüz Doya Doya Moda'da elenen isim açıklanmadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Ömer Ali Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Uzay Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda yarışmacıları!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:56:36. #1.16#
title