12 Şubat Cuma Koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
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12 Şubat Cuma Koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

12.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:40
12 Şubat Cuma Koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Vatandaşlar 12 Şubat Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 12 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken, 12 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. İşte 12 Şubat Cuma Koronavirüs Tablosu!

12 Şubat Cumagünü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 12 Şubat Koronavirüs Tablosu!

12 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

12 Şubat Cuma bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Güncel verileri haberimizden takip edebilirsiniz.

12 Şubat Cuma Koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

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12 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

12 ŞUBAT CUMA TEST SAYISI

12 Şubat'ta 129.630 koronavirüs testi yapıldı.

12 ŞUBAT CUMA GERÇEK VAKA SAYISI

12 Şubat'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 7.763 olarak açıklandı.

12 ŞUBAT CUMA HASTA SAYISI

12 Şubat'ta 667 yeni hasta tespit edildi.

12 ŞUBAT CUMA VEFAT SAYISI

12 Şubat itibariyle vefat sayısı 97 olarak gerçekleşti.

12 ŞUBAT CUMA İYİLEŞEN SAYISI

12 Şubat'ta 8.108 kişi iyileşti.

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