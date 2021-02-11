12 Şubat Cuma Hutbesi 2021- İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

12 Şubat Cuma Hutbesi 2021- İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu!

11.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:23
12 Şubat Cuma Hutbesi 2021- İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu!

Cuma Hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 12 Şubat Cuma Hutbesi'nin konusu "Faydasız İşleri Terk Etmek Kulluğun Güzelliğindendir" oldu. Cuma namazını eda edecek müslüman vatandaşlar camilerde hutbeyi dinleyecek. İşte Diyanet 12 Şubat Cuma Hutbesi...

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 12 Şubat 2021 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu, MANEVÎ HUZUR İKLİMİNE GİRERKEN" oldu. İşte Cuma Hutbesi...

12 ŞUBAT CUMA HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Üç ayların manevî iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın Ramazan'ın muştusu olan Receb ayının ilk günü. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ise Regâib Gecesi. Bizleri bu rahmet ve mağfiret mevsimine kavuşturan Yüce Allah'a hamd ü senalar olsun. İslam'ın eşsiz güzelliği ile gönüllerimizi buluşturan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun. Aziz milletimizin ve İslâm âleminin üç ayları ve Regâib Gecesi mübarek olsun.

Değerli Müminler!

Ömrümüzün her anı kıymetlidir. Ancak Cenâb-ı Hakkın, kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, işte böyle birbiri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar, maddî ve manevî kurtuluşumuza, ebedî huzur ve mutluluğumuza vesiledir. Üç aylar, dünya telaşıyla rüzgâr gibi geçen ömrümüzü muhasebe etme imkânıdır. Tefekkür etme, özümüze dönme, kendimizle barışma, maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "De ki: Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."1 Öyleyse mübarek üç aylara ulaşmanın şükrü ile Yüce Allah'ın affına ve mağfiretine sığınalım. Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan dolayı nedamet duyalım. Rabbimizin engin rahmetini umarak, yorulan ve paslanan gönül hanemizi tevbe ile arındıralım.

Aziz Müminler!

Bu mukaddes zamanlarda bütün varlığımızla Rabbimize yönelip, O'nun rızasını kazanmak için gayret edelim. Şefkatle kalbimiz yumuşasın, cömertlikle ruhumuz ferahlasın. Her türlü günahtan ve faydasız işten uzak durmakla nefsimiz arınsın. Şiarımız, ihlas ve samimiyetle yaşamak, iyilik ve takvada yarışmak olsun. Sevgili Peygamberimizin niyazıyla dillerimiz ve gönüllerimiz duaya dursun: "Allah'ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 Şubat Cuma Hutbesi 2021- İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:24:37. #1.16#
title