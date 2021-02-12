12 Şubat Cuma hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün hava fırtınalı mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 12 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

12 ŞUBAT CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

RİZE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 14°C Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 9°C Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 9°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C Az bulutlu zamanla parçalı bulut

12 ŞUBAT 2021 CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 80km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

12 ŞUBAT 2021 CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (40-80 Km/Sa), Ankara çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/Sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

12 ŞUBAT 2021 CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra zamanla geneli parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde kadar İzmir, Çanakkale, Aydın'ın doğusu, Manisa'nın doğu ve kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi dışında Balıkesir il geneli yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde ise 5-12 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

RÜZGAR: Bugün, ilk saatlerde Kuzey Ege kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olmak üzere kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden, Güney kesimlerde ilk saatlerde batılı yönlerden orta, zamanla bölge genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yarın ise ilk saatlerden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.