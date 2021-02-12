12 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3003107

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KOPAN, LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2996526

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-33, G-36 sk// bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005933

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, BAYRAK, EMNİYET, ESKİ İSTANBUL, SAKİN, SÜPHAN, TARIM, TEMEL, YOLUÇ sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk/ ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KURBAN, TÜRKER, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007304

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE sk bölgelerinde 12/02/2021 13:00:00 - 12/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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