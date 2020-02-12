12 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

12.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:31

Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için bu VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım

"Boateng'in Beşiktaş seyircisiyle enerjisi tuttu"

Şenol Güneş ismi altında, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum""Beşiktaş kazanmak için oynar""Boateng'in çok gol ve asist katkısı olacağına inanıyorum""7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasından mutluluk duyuyorum""Kulüplerimiz batmış durumda""Çok güzel bir lig oluyor"

Seyit Mehmet Özkan: Lig sıralaması bizim için önemli değil, varacağımız liman belli"Bu topraklarda yetiştirici kulüp olarak rol model olmak istiyoruz""Ravil için Avrupa'nın önemli kulüpleriyle iletişimdeyiz"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

GALATASARAY13.30 Sarı kırmızılı kulübün şubat ayı olağan divan toplantısı gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE15.00 Sarı lacivertli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binasına yürüyüş yapacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPORBordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için karayoluyla Erzurum'a hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.

MKE ANKARAGÜCÜ14.00 Sarı lacivertli kulüpte, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. 5 Şubat'ta yapılması planlanan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi18.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe Öznur KabloSolgar Vitamin Türkiye Kupası19.00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka21.00 Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi22.30 Greenyard - HalkbankCEV Kupası19.00 Arkas Spor - United Volleys19.00 CSM Arcada - Galatasaray HDI SigortaCEV Challenge Kupası18.00 Spor Toto - Aluron VirtuVestel Venus Sultanlar Ligi13.30 PTT - Karayolları14.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş14.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray HDI Sigorta16.30 Türk Hava Yolları - Nilüfer Bld.17.00 VakıfBank - Fenerbahçe Opet18.30 Atlasglobal Yeşilyurt - Beylikdüzü Vol. İht.

AVRUPA'DAN FUTBOL19.00 Olympiakos - Lamia (Emre Mor - Yunanistan Kupası)23.00 Athletic Bilbao - Granada (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)

BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.

Kaynak: DHA