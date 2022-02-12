12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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12 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:00 Başlama Vuruşu
05:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:40 İleri Üçlü
07:08 İstiklal Marşı
07:10 2022 Pekin Kış Olimpiyatları : Kanada - ABD
09:10 Orhan Ayhan'la
09:40 İtalya Serie A Özetler
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
12:40 Spor Takvimi
12:45 Spor Bülteni
13:25 Adanaspor A.Ş.- Altaş Denizlispor
15:30 Spor Bülteni
15:55 MKE Ankaragücü - İstanbulspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Balıkesirspor - Kocaelispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Balıkesirspor - Kocaelispor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz