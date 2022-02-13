12 Şubat 2022 Haberleri
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12 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- HDP'den 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilk yorum
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