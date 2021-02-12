12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 12.02.2021 06:46
12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Özel Röportaj

12:00 Maç Saati

12:00 1. Lig

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Gamer

14:00 Maç Saati

15:00 Futbolun Şehirleri

15:00 beIN Teknik

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 1. Lig

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Belgesel

23:00 Serie A Full Impact

23:30 This is Paris

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 Özel Röportaj

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İntihar Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 06:46:37. #1.15#
title