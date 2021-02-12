12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:45 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:30 1. Lig
04:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:45 Özel Röportaj
12:00 Maç Saati
12:00 1. Lig
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Gamer
14:00 Maç Saati
15:00 Futbolun Şehirleri
15:00 beIN Teknik
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Maç Saati
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
20:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 1. Lig
21:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Belgesel
23:00 Serie A Full Impact
23:30 This is Paris
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:45 Özel Röportaj
Kaynak: InterSinema.com