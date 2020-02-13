12 Şubat 2020 Haberleri
12 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
13.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:18
- Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi
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- Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
- Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip
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- Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi
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