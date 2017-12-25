12 Strong Filmi

11 Eylül saldırısı sonrası geçen filmde, takım liderliğini Mitch Nelson'ın yaptığı bir ABD özel kuvvetler ekibi, çok tehlikeli bir görev için Afganistan'a ilk ayak basan Amerikan askerleri olacaktır. Kayalıklarla dolu dağlar içinde, Afganistan Birleşik İslami Kurtuluş Cephesi Generali Dostum'u, onlarla birlik olarak Taliban ve onların müttefikleri El Kaide ile savaşmaya ikna etmek zorundadırlar. Karşılıklı güvensizlik ve kültür farkına ek olarak, Amerikalı askerler, Afgan atlı askerlerinin ilkel taktiklerine uyum sağlamak zorundadırlar. Bu zor kurulan bağa rağmen, yeni ortaklar çok güç durumlarla karşılaşırlar. Sayıca ve silah olarak azken, kendilerini öldürmeye çalışan acımasız bir düşmanla karşı karşıya kalırlar.





Yönetmen: Nicolai Fuglsig

Senaryo: Peter Craig, Ted Tally, Doug Stanton

Oyuncular: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, William Fichtner, Elsa Pataky, Trevante Rhodes , Ben O'Toole , Geoff Stults, Rob Riggle, Jack Kesy, Austin Stowell, Yasmine Aker, Marie Wagenman, Taylor Sheridan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: 12 Strong

Yapımcı Firma: Alcon Entertainment

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 18.05.2018



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