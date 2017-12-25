12 Strong Filmi
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11 Eylül saldırısı sonrası geçen filmde, takım liderliğini Mitch Nelson'ın yaptığı bir ABD özel kuvvetler ekibi, çok tehlikeli bir görev için Afganistan'a ilk ayak basan Amerikan askerleri olacaktır. Kayalıklarla dolu dağlar içinde, Afganistan Birleşik İslami Kurtuluş Cephesi Generali Dostum'u, onlarla birlik olarak Taliban ve onların müttefikleri El Kaide ile savaşmaya ikna etmek zorundadırlar. Karşılıklı güvensizlik ve kültür farkına ek olarak, Amerikalı askerler, Afgan atlı askerlerinin ilkel taktiklerine uyum sağlamak zorundadırlar. Bu zor kurulan bağa rağmen, yeni ortaklar çok güç durumlarla karşılaşırlar. Sayıca ve silah olarak azken, kendilerini öldürmeye çalışan acımasız bir düşmanla karşı karşıya kalırlar.
Yönetmen: Nicolai Fuglsig
Senaryo: Peter Craig, Ted Tally, Doug Stanton
Oyuncular: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, William Fichtner, Elsa Pataky, Trevante Rhodes , Ben O'Toole , Geoff Stults, Rob Riggle, Jack Kesy, Austin Stowell, Yasmine Aker, Marie Wagenman, Taylor Sheridan
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: 12 Strong
Yapımcı Firma: Alcon Entertainment
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 18.05.2018
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