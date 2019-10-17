12 Sporcu yılın EN'leri Ödülünü Aldı

17.10.2019 15:10

Amatör Spor Haftası kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 81 ilde tertip edilen ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporculara yılın En'leri ödülü verildi.



Sinop Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen ödül töreninde 81 ilden toplam 74 sporcu ödüllendirildi. 74 sporcunun ödül aldığı törende, Gerze Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Spor Kulübü Judo ve Kuşak Güreşi sporcularından 2018-2019 sezonunda Türkiye derecesi elde etmiş 12 sporcu ödül almaya hak kazandı. Toplam 74 sporcudan 12'sinin Gerze Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Spor Kulübü öğrencilerinden olması ilçe adına gurur kaynağı oldu.



2019 yılının En'lerinde ödül alan sporcular şu şekilde:



1. Gülcan Olgunsoy - 28 Nisan 2019 Ankara Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası 70 kg. Türkiye Şampiyonu



2. Arda Aydın - Gerze Atatürk Orta Okulu 7-8 Eylül 2019 Kastamonu Minikler Türkiye Şampiyonası 55 kg. Türkiye üçüncüsü



3. Ahmet Şükrü Aydın Gerze Atatürk Orta Okulu 31 Ağustos-1 Eylül 2019 Sinop Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 50 kg. Türkiye üçüncüsü



4. Arda Tuncer Gerze Atatürk Orta Okulu 7-8 Eylül 2019 Kastamonu Minikler Türkiye Şampiyonası 42 kg. Türkiye üçüncüsü



5. Melih Tural Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Sinop Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 66 kg. Türkiye üçüncüsü 13-14 Nisan 2019 Balıkesir MEB Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası 60 kg. Türkiye üçüncüsü



6. Beyza Özcan Gerze Şehit Nurullah Anadolu Lisesi 21-22 Ağustos 2019 Zonguldak Ümitler Türkiye Şampiyonası 70 kg. Türkiye Şampiyonu



7. Enes Kılıçalp Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 21-22 Ağustos 2019 Zonguldak Ümitler Türkiye Şampiyonası 50 kg. Türkiye ikincisi



8. İrem Çelik Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 21-22 Ağustos 2019 Zonguldak Ümitler Türkiye Şampiyonası 40 kg. Türkiye ikincisi



9. Yasemin Çoban Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 21-22 Ağustos 2019 Zonguldak Ümitler Türkiye Şampiyonası 52 kg. Türkiye ikincisi



10. Ali Arda Aksu Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 31 Ağustos1 Eylül 2019 Sinop Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 55 kg. Türkiye Şampiyonu



11. Melike Ah Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 31 Ağustos-1 Eylül 2019 Sinop Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 63 kg. Türkiye ikincisi



12. Ümit Ali Kondak Gerze İmam Hatip Lisesi 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Sinop Yıldızlar Türkiye Şampiyonası +73 kg. Türkiye üçüncüsü - SİNOP

Kaynak: İHA