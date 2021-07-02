12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı
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12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı

12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) müşterileri, bölgelerinde meydana gelen planlı ya da plansız 12 saati aşan her kesinti için tazminat talep edebilecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) müşterileri, bölgelerinde meydana gelen planlı ya da plansız 12 saati aşan her kesinti için tazminat talep edebilecek.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, müşteri memnuniyetini artıracak yeni bir adım attı. Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nce TREDAŞ, hizmet verdiği bölgelerde meydana gelen bildirimli veya bildirimsiz 12 saati aşan her kesinti için müşterilerine tazminat ödemesi yapacak.

2014 yılından bugüne kadar meydana gelen kesintileri kapsayan düzenlemede tazminat hakkına sahip olan müşteriler, kurumun web sitesinde oluşturulan sorgulama ekranı üzerinden abone numarası veya T.C. numarası ile giriş yaparak sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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