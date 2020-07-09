"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin jüri üyeleri açıklandı TRT'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

TRT'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

Geçen yıl Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin (Akademi) Başkanı John Bailey'nin jüri üyeliğini yaptığı Senaryo Günleri'nde bu yıl da dünyanın önemli sinemacılarından oluşan beş isim jüride yer alacak.

İngiltere'den Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Fransa'dan Cannes Film Festivali Cinefondation Genel Müdürü Georges Goldenstern, Katar'dan Doha Film Enstitüsü CEO'su Fatma Hassan Alremaihi, Bosna Hersek'ten Saraybosna Film Festivali Endüstri Bölümü Direktörü Jovan Marjanovic ve Almanya'dan dünyanın en etkili film satış şirketlerinden Films Boutique Satış Ajansı Direktörü Gabor Greiner değerlendirme yapacak.

Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi masterclass verecek

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" 12-18 Temmuz'da 10 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi de sineması, yönetmenliği ve hikaye anlatıcılığı üzerine masterclass verecek. Cannes gibi festivallerdeki ödüllerinin yanı sıra "Bir Ayrılık" ve "Satıcı" isimli filmleriyle "En İyi Yabancı Film Oscar"ını alan Farhadi'nin masterclassı, 16 Temmuz'da 12 Punto Youtube hesabından canlı yayımlanacak.

Kapanış töreni canlı yayınla TRT 2'de

"12 Punto"nun uluslararası jürisi 18 Temmuz'da 12 finalist projenin sunumlarını izleyecek ve online gerçekleştirilecek jüri sunumları neticesinde dört projeye "Ortak Yapım", dört projeye ise "Ön Alım ödülü" verilecek. Ödüller, 18 Temmuz akşamı Feriye'de gerçekleştirilecek ve TRT 2'den canlı yayınlanacak kapanış töreninde sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA