"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin finalistleri belli oldu
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"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin finalistleri belli oldu

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin finalistleri açıklandı.

13.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:26

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin finalistleri açıklandı.

Toplamda 148 uzun metrajlı, 396 kısa metrajlı projenin başvurduğu 12 Punto'da Türk sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı ön jüriler değerlendirme yaptı ve finale kalan 12 uzun metrajlı, 12 kısa metrajlı projeyi belirledi.

Zeki Demirkubuz'un "Hayat", Reha Erdem'in "Neandria", Hamdi Tayfun Pirselimoğlu'nun "İdea", Bilal Petek'in "Karine", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kamış", Atalay Taşdiken'in "Turagay", Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında", Tarık Aktaş'ın "Geceden Fecre Kadar", Mehmet Eryılmaz'ın "Zeynep ve Musa (Tenden Tine)", Ragıp Ergün'ün "Kara", Selman Nacar'ın "Aralık" ve Bünyamin Musullu'nun "Şimdi Orası" projeleri finale kaldı.

Ayrıca Onur Hüseyin Kılınç, Ekrem Aydın, Volkan Girgin, Emir Kulal, Zafer Yaşlı, Selin Mincinozlu, Özlem Büyük, Merve Çaydere Dobai, Recep Hakan Arslan-Kerem Yükseloğlu, Mehmet Akif Yıldız, Kumru Karataş ve Fatih Buğra Akbaş da "TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü" kazandı.

Dünyanın önemli senaryo doktorları eğitim verecek

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek, projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan 12 Punto TRT Senaryo Günleri, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek ve TRT 2'den yayınlanacak.

Finale kalan proje sahipleri dünyanın önemli senaryo doktorlarından senaryo geliştirme ve sunum (pitching) eğitimi alacak.

Yaklaşık 1 hafta sürecek yoğun eğitimlerin ardından uluslararası jürinin değerlendirmesine sunulan 12 finalistin arasından dördüne "TRT Ortak Yapım Ödülü", dördüne "TRT Ön Alım Ödülü" verilecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilen, profesyoneller ve yolun başındaki gençler için ufuk açan paneller, sunumlar ve ustalık sınıfı söyleşiler, televizyon ekranlarından izlenebilecek.

Türk ortaklı uluslararası projeler de desteklenecek

Projelerin yurt içi ve dışındaki festival dolaşımı için alan açarak uluslararası ortak yapımcı bulmalarına da yardımcı olan etkinlik kapsamında bu yıl ilk kez verilen "TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazananlar da senaryo geliştirme atölyelerine katılacak ve çekimlerin tamamlanmasının ardından filmler TRT 2'de yayınlanacak.

Bu yıldan itibaren ülke sınırlarını aşarak Türk ortaklı uluslararası projeleri de destekleyecek olan 12 Punto'da, kendi aralarında değerlendirilecek bu projelere "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" verilecek.

Artık her yıl Türk sinemasının ustalarından birine verilmesi planlanan "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"nün ilki, yeni film projesi "Kuru Otlar Üstüne" ile Nuri Bilge Ceylan'a takdim edilecek.

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin etkinlik takvimi ilerleyen günlerde www.trt12punto.com adresinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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