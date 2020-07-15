12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Avrupa'daki Film Marketleri" konuşuldu
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12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Avrupa'daki Film Marketleri" konuşuldu

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Direktörü Hugo Rosak ile Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü Jovan Marjanovic'i konuk etti.

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde
15.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:11

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Direktörü Hugo Rosak ile Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü Jovan Marjanovic'i konuk etti.

Esra Demirkıran moderatörlüğünde Feriye'de gerçekleşen ve eş zamanlı olarak YouTube'da TRT12Punto kanalında yayınlanan etkinlikte "Avrupa'daki Film Marketleri" başlığı ele alındı.

Etkinliğe çevrim içi olarak katılan Hugo Rosak, film seçkilerini oluştururken farklı kriterlere göre hareket ettiklerini belirterek, bölgesel temsiliyetin yanında türü, kalitesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine özellikle önem gösterdiklerini söyledi.

Festivallerin etkileşime geçmek için çok önemli platformlar olduğuna dikkati çeken Rosak, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın sonrası, festivaller çeşitli yöntemler geliştirdi. Bu yenilikler bizler için farklı deneyimler sundu. Online görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiyoruz, bugün olduğu gibi ama yan yana olmamak gerçekten zor bir durum. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu açıkçası ön göremiyorum. Özellikle bu dönemde sinema endüstrisine girenler açısından da endişeleniyorum. Eskiden olduğundan başka ve kısıtlı bir erişime sahip olacaklar. Bunun olumlu tarafları da var tabii, çeşitli platformlar üzerinden film tutkusunu sürdürebiliyoruz mesela. Bir diğer taraftan ise bu salgını, bazı şeyleri tekrardan düşünmek için fırsat olarak görebiliriz."

"Bu sene ikili bir süreç yönetmeyi planlıyoruz"

Jovan Marjanovic ise yönetmen ve filmlerin seçim sürecinde dikkatli olmaya çalıştıklarına işaret ederek, özellikle çağdaş sinemanın temsilcileri olmalarına, sinema diline katkıda bulunmalarına ve kendisinden bahsettirecek yapımlar olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Saraybosna Film Festivali'nin bir ay sonra başlayacağını ve salgından ötürü ilk kez bilinmez bir durum içinde olduklarını vurgulayan Marjanovic,

"Bu sene tuhaf bir yıl geçiriyoruz. Normalde katılımcı sayımız çok daha yüksek olacaktı ama bu sene ona ulaşamayacağız. Ama aynı zamanda online olarak yapılan çalışmalar sayesinde kendimizi adapte edebileceğiz diye düşünüyorum. Aslında bu sene ikili bir süreç yönetmeyi planlıyoruz. Saraybosna'ya gelebilenler, gelip festivalin keyfini çıkartacak ve birbirleriyle tanışacak. Ama gelemeyenler için de online çalışmalarımız olacak. Gerekli bütün kurallara uymaya çalışarak bunun planlamasıyla uğraşıyoruz. Bu yıl hepimiz için bir test olacak ve gelecekte nasıl devam edeceğine dair önemli deneyimler kazanacağımızı umuyorum. Böylece çevre konusunun da ne kadar önemli olduğunu hep birlikte anlamış olduk."

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, söyleşi ve paneller, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapılacak.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli sinemacıların katılacağı etkinlik, 18 Temmuz'da yapılacak kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA

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