"12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021"in finalistleri belli oldu

TRT tarafından düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bu yıl uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan projelerle kısa film yapım ödülü kazanan projeler belirlendi.

TRT tarafından düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bu yıl uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan projelerle kısa film yapım ödülü kazanan projeler belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek etkinlikte yarışacak uzun metrajlı 12 projeyi seçti.

Bu yılki etkinlikte yarışacak projelerden 6'sı yönetmenlerin ilk film projesi, 3'ü yönetmenlerin ikinci film projesi ve 3 proje de deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden oluşurken 12 finalist projeden 4'ünün yönetmenliğini ise kadın yönetmenler yapıyor.

Finalist projenin sahipleri haziran ayında gerçekleştirilecek "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında dünyanın en önemli senaryo danışmanları ile toplantılar yapacak, senaryolarını geliştirecek. Ayrıca, dünyanın en önemli pazarlama ve sunum danışmanları ile filmlerini potansiyel yatırımcılar, ortaklar, fon yöneticileri ve sinema endüstrisinin karar vericileri ile paylaşmanın püf noktalarına dair görüşmeler yapacak.

Dünya sinemasının önemli yönetmenleri ve önde gelen kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan uluslararası jüri üyeleri 12 finalist proje arasından 4'üne TRT Ortak Yapım Ödülü, 4'üne ise TRT Ön Alım Ödülü verecek.

12 Punto TRT Senaryo Günleri Ödül Töreni'nde ayrıca bu yıl TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan projeler de açıklanacak.

Finalist projeler etkinlikte uluslararası danışmanlarla toplantı yaparken, bir yandan da Türkiye ve dünya film sektörünün önemli isimleri ile masterclasslar, paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

Kısa Film Yapım Ödülü'nü kazanan projeler de belirlendi

Bu yıl ikinci kez verilecek olan TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü kazanan 12 proje de alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirlendi.

TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projelerin sahipleri haziran ayında gerçekleşecek etkinlikte senaryo danışmanlarıyla projelerini geliştirme fırsatı bulacak. Filmler, prodüksiyonlarının tamamlanmasının ardından TRT 2'de yayımlanacak.

Etkinlik kapsamında her yıl Türk sinemasının bir usta ismine verilen "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü" bu sene, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Fikret" isimli yeni film projesine verilecek.

"Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü" geçen yıl hayata geçirilmiş ve ilk kez "Kuru Otlar Üstüne" isimli son projesi ile Nuri Bilge Ceylan'a verilmişti.

Türkiye ve dünya sinema sektörünün önde gelen isimlerinin katılacağı etkinlikler ile 12 Punto TRT Senaryo Günleri, hem profesyoneller, hem de yolun başındaki gençler için ufuk açıcı içeriklere yer veriyor.

Finale kalan 12 proje arasında Emir Külal Haznevi'nin "11 Yıldız, Güneş ve Ay", Semih Gülen, Mustafa Emin Büyükcoşkun'un "Battal", Abdullah Şahin'in "Can Kuşu", Belkıs Bayrak'ın "Gülizar", Banu Sıvacı'nın "Gün Yüzü", Senem Bay'ın "Harabe", İsmail Güneş'in "Kurban", Seyid Çolak'ın "Obruk", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti", Gözde Yetişkin'in "Rahmet", Erden Kıral'ın "Sus Payı" ve Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" bulunuyor.

Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projeler arasında ise Selim Şahintürk'ün "Affedersiniz", Murat Çetinkaya'nın "Aile", Kasım Ördek'in "Birlikte, Yalnız", Umut Beşkırma'nın "İleride Bir Karaltı Var", Canan Yarsan'ın "Kayık", Mehmet Akif Güler'in "Makas", Gamze Sarıkoca'nın "Müzik ve Ben", Turan Haste'nin "Rutubet", Hüseyin Urcan'ın "Taş", İbrahim Halil Şahin'in "Yüzleşme", Ramazan Ekmekçi'nin "Yağmur" ve Recep Çavdar'ın "Zemberek" yapımı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz