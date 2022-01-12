"12 Punto 2022" Başvuruları Bugün Başladı

Sinema ile ilgilenen herkesin merakla beklediği, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe başvurular www.trt12punto.com adresinden 12 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto 2022" için başvurular başladı. TRT'nin 4'üncüsünü gerçekleştireceği etkinlik bu yıl da Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Uzun ve kısa metrajlı film projeleri kabul edilecek

"12 Punto 2022"ye uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları 12 Şubat 2022 Cumartesi gecesi saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular sadece www.trt12punto.com adresi üzerinde yer alan başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek. Ön jürinin uzun metraj projeleri değerlendirmesinin ardından 12 finalist proje, 12 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 3 projeye TRT Ön Alım Ödülü ve 6 projeye de TRT Proje Geliştirme Ödülü verilecek.

Kısa metrajlı film proje başvuruları arasından 12 projeye ise TRT Kısa Film Yapım Ödülü verilecek. Ödül kazanan proje sahipleri 12 Nisan'da açıklanacak. Haziran ayında ise senaryo geliştirme atölyeleri gerçekleştirilecek. Çekimlerin tamamlanmasının ardından filmler TRT 2'de yayınlanacak.

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat 2022 tarihine kadar 12 Punto 2022'ye başvurabilecek. 2020'de ilk kez verilen TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü ile birlikte, Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önü de açılıyor.

Geçen yıl 500'e yakın uzun ve kısa metrajlı proje başvurusu yapıldı

2021 yılında uluslararası jüri üyeleri arasında Oscar Adayı TRT Ortak Yapımı Quo Vadis Aida? filminin yönetmeni Jasmila Zbanic, Ken Loach'un filmlerinin yapımcısı Rebecca O'Brien, Asya Pasifik Film Ödülleri Başkanı Tracey Vieira, Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis ve dünyanın en önemli satış ajanslarından Memento'nun Alım Direktörü Sata Cissokho yer almıştı. Geçtiğimiz yıl etkinliğe, 500'e yakın uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları yapılmıştı.

12 Punto 2022'de uzun metrajlı projeler için başvuru süreci nasıl işliyor?

12 Punto 2022'ye başvuran projeler, bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan 5 kişilik ön jüri tarafından değerlendirecek. Finale kalan projelerin ekipleri haziran ayında gerçekleştirilecek 12 Punto 2022 haftası esnasında dünyaca ünlü senaryo ve pazarlama danışmanları ile toplantılar gerçekleştirecek. Ardından projelerini uluslararası sinema sektörünün en önemli isimlerinin yer aldığı uluslararası jüriye sunacaklar.

12 Punto 2022'ye başvuracak projelerin; "Ana yapımcısı Türk bir yapımcı olan uzun metrajlı film projeleri", "Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeleri" ve "Kısa film projeleri" şartlarını taşıması gerekiyor. Uzun metrajlı proje başvurularının bir yapım şirketi tarafından yapılması gerekiyor, kısa film kategorisinde ise böyle bir şart yer almıyor.

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