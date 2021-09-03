12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ve Manavgat ilçelerindeki 12 otelde yapılan denetimlerde, toplam 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

ANTALYA'nın Kemer ve Manavgat ilçelerindeki 12 otelde yapılan denetimlerde, toplam 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren bazı otellerde kaçak ve sahte içki satışı ile sunumu yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Manavgat'ta 5, Kemer'de 19 olmak üzere toplam 24 otelde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Manavgat'ta 2 otelde 1558 litre, Kemer'de 10 otelde 3448 litre olmak üzere toplam 5 bin 6 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 16:58:49. #1.13#

title