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12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı Van'da polis ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahıslara yönelik düzenlenen 12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı.

VAN (İHA) - 12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahıslara yönelik düzenlenen 12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 12 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 13 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 68 bin 198 TL idari para cezası uygulanmış ve 6 araca da el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı

12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı

12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı

12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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Haber: 12 operasyonda 13 organizatör şahıs hakkında işlem başlatıldı - Haberler
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