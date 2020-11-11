12 olayda14 işlem

Sivas'ta 12 olayla ilgili olarak 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas'ta 12 olayla ilgili olarak 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiple son beş günde sorumluluk sahalarında 12ayrı asayiş olayına müdahale etti. 1 kilo100 gram esrar maddesi, 500 paket gümrük kaçağı sigara ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı