12 Ocak Salı Resmi Gazete yayınlandı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararları neler? Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

12 Ocak tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 12 Ocak Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 12 Ocak günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 12 Ocak 2020 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 12 OCAK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-20 ve 21 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME KARARLARI NELER, NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

KAPSAMI BAKAN KOCA BELİRLEYECEK

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

EK ÖDEME 2 AY DAHA UZATILDI

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti. Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi